Frankreich: Experte wegen angeblicher „Terrorunterstützung“ festgenommen

Weil er den palästinensischen Widerstandskampf gegen die israelische Invasion in Gaza gelobt hatte, ist der französische Nahost-Experte Burgat nun in Polizeigewahrsam. Sein Anwalt sieht darin einen Eingriff in die Meinungsfreiheit.