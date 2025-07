Bei einem erneuten israelischen Luftangriff auf eine Schule im Gazastreifen ist palästinensischen Angaben zufolge mindestens ein Mensch getötet worden. Mindestens vier weitere Menschen wurden der Zivilschutzbehörde zufolge bei der Bombardierung in der nördlichen Stadt Gaza verletzt. Der Angriff auf die Saladin-Schule im Stadtteil Al-Rimal ist der sechste israelische Angriff auf eine Schule in der palästinensischen Enklave binnen neun Tagen.

Ein Arzt des Ahli-Krankenhauses in Gaza-Stadt bestätigte, dass es ein Todesopfer und vier Verletzte gegeben habe. Die israelische Armee reagierte bis zum frühen Abend nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zu dem Angriff.

Indes korrigierte die Zivilschutzbehörde die Anzahl der Opfer eines israelischen Angriffs am Vortag nach oben: Bei dem Angriff auf die Abu-Eriban-Schule im Flüchtlingslager Nuseirat am Sonntag seien 22 Palästinenser getötet worden, hieß es demnach. Zuvor waren 15 Todesopfer gemeldet worden.

Am 6. Juli hatten israelische Flugzeuge die Al-Jawni-Schule in Nuseirat angegriffen, die das UNRWA ebenfalls als Unterkunft betreibt. Laut UNRWA hatten dort zu dem Zeitpunkt etwa 2000 Menschen Zuflucht gesucht.

Am folgenden Tag wurden nach Angaben des Zivilschutzes vier Menschen bei einem israelischen Angriff auf eine Schule in Gaza-Stadt im Norden des palästinensischen Küstengebiets getötet. Am Montag hat das israelische Militär erneut eine Schule in Nuseirat angegriffen.

Am Dienstag wurden nach Angaben eines Krankenhauses mindestens 29 Menschen bei einem israelischen Angriff auf die Al-Awda-Schule in Chan Junis im südlichen Gazastreifen getötet.

Israelischer Vernichtungskrieg in Gaza

Israel hatte nach dem 7. Oktober die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln sowie Energie gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 38.500 Menschen getötet und mehr als doppelt so viele verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Todesopfer handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder.