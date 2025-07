Kriegsschiffe des türkischen Marinekommandos treffen in den Häfen der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ) ein, um das 50. Jubiläum des „Tages des Friedens und der Freiheit“ am 20. Juli zu feiern. Patrouillenboote, Rettungsschiffe und Fregatten werden am Sonntag im Tourismushafen von Girne (Kyrenia) und im Hafen von Gazimagusa für die Öffentlichkeit zugänglich sein, wie das Kommando der türkischen Sicherheitskräfte am Freitag mitteilte.

Zypern befindet sich in einem jahrzehntelangen Streit zwischen griechischen und türkischen Zyprern – trotz einer Reihe von diplomatischen Bemühungen der Vereinten Nationen (UNO) um eine umfassende Lösung. Im Jahr 1974 führte ein griechisch-zyprischer Putsch mit dem Ziel der Annexion durch Griechenland zu einer militärischen Intervention von Türkiye als Garantiemacht, um die türkischen Zyprer vor Verfolgung und Gewalt zu schützen. Daraufhin wurde im Jahr 1983 die TRNZ gegründet.

Mehrere Versuche einer Aussöhnung gingen ins Leere, 2004 scheiterte ein von der UNO vorgelegter Plan für eine Wiedervereinigung. Im Mai 2015 wurden die Verhandlungen unter UN-Vermittlung wieder aufgenommen. Im Jahr 2004 hatten sich die türkischen Zyprer in einer Volksabstimmung noch für eine Wiedervereinigung ausgesprochen, die griechischen Zyprer im Süden stimmten dagegen.