Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den Gazastreifen als „größtes Vernichtungslager der Welt“ bezeichnet. Israel habe eine Gräueltat begangen, die „Hitler in den Schatten stellt“, sagte Erdoğan am Dienstag in einer Rede in der Hauptstadt Ankara. „Westliche Führer und Organisationen, deren Aufgabe es ist, die internationale Sicherheit zu gewährleisten, haben dieser Brutalität fast 300 Tage lang nur aus der Ferne zugesehen“, fügte der türkische Präsident hinzu.

Erdoğan ergänzte seine Kritik an der Passivität des Westens mit folgenden Worten: „Wie viele Kinder müssen noch sterben, um zu erkennen, dass Israels invasive Politik die gesamte Region gefährdet?“ Der türkische Präsident rief außerdem dazu auf, Israels „Brutalität und Barbarei sofort zu stoppen, bevor es zu spät ist.“

Er fügte hinzu, dass Israel das einzige Land in der Region sei, das seine Sicherheit durch „Aggression, Massaker und Landnahme“ suche. Israel verhalte sich dabei wie eine „terroristische Organisation“. Zudem warnte Erdoğan die internationale Gemeinschaft vor einer möglichen Ausbreitung der israelischen Angriffe auf die ganze Region. „Der gesetzlose israelische Staat ist eine Bedrohung nicht nur für Palästina und den Libanon, sondern für die gesamte Menschheit, für die ganze Welt“, betonte der türkische Präsident.