Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat das tödliche Attentat auf Hamas-Chef Ismail Hanija scharf kritisiert. „Ich verurteile das hinterlistige Attentat auf den Hamas-Chef Ismail Hanija in Teheran aufs Schärfste“, schrieb Erdoğan am Mittwoch auf X. „Dieses Attentat ist ein abscheulicher Akt, der darauf abzielt, den glorreichen Widerstand in Gaza und den gerechten Kampf unserer palästinensischen Brüder und Schwestern zu untergraben“, fügte er hinzu.

„Der Zweck dieses Attentats entspricht dem der abscheulichen Angriffe auf Scheich Ahmed Yasin, Abdelaziz al-Rantisi und viele andere politische Persönlichkeiten aus Gaza“, kritisierte er. Doch der „zionistischen Barbarei“ werde es nicht gelingen, ihre Ziele zu erreichen, so Erdoğan.

Erdoğan: Türkiye wird Palästina weiterhin unterstützen

Der türkische Präsident forderte die islamische Welt und die Menschheit auf, sich gegen den „israelischen Terrorismus“ zu vereinen. „Mit einer entschlosseneren Haltung der islamischen Welt und der Einheit der Menschheit wird der Völkermord in Gaza sowie der Terror, den Israel in unserer Region verbreitet, ein Ende finden“, betonte Erdoğan. Erst dann werde die Welt Frieden finden.

Er bekräftigte die Unterstützung seines Landes für Palästina. Türkiye werde weiterhin für die Schaffung eines freien, souveränen und unabhängigen Staates Palästina auf Grundlage der Grenzen von 1967 mit Jerusalem als Hauptstadt arbeiten, so Erdoğan.

Der türkische Präsident und weitere hochrangige Vertreter Ankaras hatten sich seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza am 7. Oktober vergangenen Jahres mehrmals mit dem Chef der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas, Ismail Hanija, getroffen.