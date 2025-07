Der in der iranischen Hauptstadt Teheran mutmaßlich von Israel getötete Chef der Hamas-Friedensunterhändler, Ismail Hanija, wird am heutigen Freitag im Golfemirat Katar beigesetzt. Hanija soll in der Hauptstadt Doha beerdigt werden, wo er sich zuletzt im Exil aufhielt. Vertreter der Hamas und des Iran hatten am Donnerstag bei einer Trauerfeier in Teheran mit Vergeltung gedroht.

Türkiye und Pakistan kündigten für Freitag einen Staatstrauertag zu Ehren Hanijas an und bekundeten ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Die Hamas rief für den Tag der Beerdigung zu einem „Tag des Zorns“ auf. Die palästinensische Organisation erklärte, dass „arabische und islamische Führer“ sowie Vertreter anderer palästinensischer Gruppierungen und Mitglieder der Öffentlichkeit an den Veranstaltungen teilnehmen würden.

Die Hamas hatte am frühen Mittwoch bekannt gegeben, dass Politchef Hanija bei einem israelischen Luftangriff auf seine Residenz in Teheran getötet wurde. Das iranische Staatsfernsehen berichtete ebenfalls von Hanijas Tötung und merkte an, dass eine Untersuchung des Attentats im Gange sei und die Ergebnisse bald bekannt gegeben würden.

Israel hat bisher keine offizielle Stellungnahme zur Ermordung abgegeben. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat jedoch angedeutet, dass Tel Aviv an seiner Ermordung beteiligt war.