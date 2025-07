Nach dem größten Gefangenenaustausch zwischen Russland und westlichen Ländern seit Ende des Kalten Krieges hat der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun die Rolle des Vermittlerstaates Türkiye hervorhoben. „Die Ernsthaftigkeit, mit der Türkiye diese sehr heiklen Verhandlungen geführt hat, hat ein Beispiel für die Lösung aller Probleme in der Region gesetzt“, sagte Altun am Freitag in einer Erklärung auf der Online-Plattform X.

Altun betonte, dass Türkiye unter der Führung von Präsident Erdoğan weiterhin zu Frieden und Stabilität auf internationaler Bühne beitrage. „Türkiye hat wieder einmal bewiesen, dass es ein diplomatisches Schwergewicht ist, welches die Beziehungen zu verschiedenen Ländern auf unterschiedliche Weise und auf verschiedenen Ebenen entwickeln kann.“

Das türkische Präsidialamt hatte einen groß angelegten Gefangenenaustausch zwischen Russland und westlichen Ländern, darunter die USA und Deutschland, bestätigt. Der türkische Geheimdienst MIT habe den Austausch von insgesamt 26 Häftlingen in Ankara organisiert, unter ihnen der US-Journalist Evan Gershkovich und der frühere US-Soldat Paul Whelan, teilte das Präsidialamt in Ankara am Donnerstag mit. Demnach waren Häftlinge aus den USA, Deutschland, Polen, Slowenien, Norwegen, Russland und Belarus von der Aktion betroffen.