Die zweitägige Konferenz „Völkerrecht nach Gaza neu denken“ an der Boğaziçi-Universität in Istanbul hat am Samstag begonnen. Die Konferenz wird von der Fakultät für Rechtswissenschaften und der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu als globaler Kommunikationspartner organisiert.

Der Rektor der Boğaziçi-Universität, Prof. Dr. Mehmet Naci Inci, wies gegenüber Anadolu darauf hin, dass zum ersten Mal im Bereich des Rechts im Bezug auf den Gazastreifen eine internationale Konferenz an der Hochschule organisiert wurde. „Wie Sie wissen, findet in Gaza ein Massaker statt. Wir haben diese Konferenz organisiert, um das internationale Recht erneut zu überprüfen, seine Grundlagen neu zu schaffen und eine Neubewertung vorzunehmen.“ Inci betonte, dass die Boğaziçi-Universität bei der Neubewertung des Völkerrechts im Zusammenhang mit dem Gazastreifen neue Wege eröffnen werde.

Cüneyt Yüksel, Vorsitzender des Justizausschusses im türkischen Parlament, sowie zahlreiche Völkerrechtsexperten aus verschiedenen Ländern nehmen an der Konferenz teil.