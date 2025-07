Türkische Sicherheitskräfte haben am Samstag ein in Österreich aktives Mitglied der Terrororganisation PKK festgenommen. Hıdır Korkut wurde bei einem gemeinsamen Einsatz des türkischen Nachrichtendienstes (MIT) und örtlicher Polizeikräfte in der Provinz Izmir gefasst, wie Sicherheitskreise berichteten. Ein Gericht ordnete demnach Untersuchungshaft an.

Korkut soll seit seiner Einreise in Türkiye am 22. Juli unter Beobachtung gestanden haben. Ihm wird vorgeworfen, während seines Aufenthalts in Österreich aktiv an der Planung von Terror- und Sabotageakten beteiligt gewesen zu sein. Korkut soll zudem in PKK-nahen Vereinen und Gruppen mitgewirkt haben.

Die PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von rund 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein.