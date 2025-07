Die desolate Lage bei der Deutschen Bahn wirkt sich offenbar auch auf die Stimmung beim Personal aus. Interne Chats von Angestellten des Konzerns zeigten, dass viele Beschäftigte wütend und frustriert seien angesichts des schlechten Service, den das Unternehmen biete, berichtete am Montag die „Süddeutsche Zeitung“. „Das, was wir hier abliefern, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten“, schrieb demnach etwa ein Zugbegleiter.

„Nicht an einem einzigen Tag läuft hier irgendwas.“ Er habe in der Bordgastronomie auf seiner Fahrt im Fernverkehr keine Kühlung, keine Tiefkühlung und keinerlei Ware gehabt - ein „Trauerspiel“, führte der Zugbelgeiter aus. Die Besetzung sei zudem zu dünn, letztlich würden so auch „die letzten verbliebenen Mitarbeiter“ vergrault.

Die „SZ“ hat nach eigenen Angaben etliche derartiger Beiträge in internen Chat-Gruppen eingesehen. Das Stimmungsbild sei sehr schlecht, vor allem im Fernverkehr. Häufig genannte Probleme sind demnach zu wenig Personal, bereitgestellte ICE mit kaputten Klimaanlagen, fehlende Lieferungen für die Bordgastronomie oder miserable interne Kommunikation. „Ich finde, es wird jeden Tag schlimmer und man ist immer mit weniger Personal auf den Zügen“, erklärte eine Mitarbeiterin.

Die Deutsche Bahn steht insbesondere wegen ihrer immer schlechter werdenden Pünklichkeitsquoten in der Kritik. Grund sind vor allem das marode Schienennetz, Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will deshalb mit einer Sanierungsoffensive gegensteuern. Dem „SZ“-Bericht zufolge gehen die Probleme im Konzern aber offenbar weit darüber hinaus. „Es muss sich nicht nur im Betrieb draußen, sondern auch im Betrieb drinnen dringend einiges ändern“, schreibt demnach ein Angestellter.