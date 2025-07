Einer aktuellen ARD-Umfrage zufolge lehnen 68 Prozent der Deutschen einen Bundeswehr-Einsatz für Israel ab, sollte sich der Krieg in Nahost ausdehnen. Nach den Mordanschlägen auf Führungsfiguren im Libanon, Iran und in Syrien befürchtet Israel eine militärische Reaktion.

Die am Samstag veröffentlichte Umfrage zeigt, dass die Unterstützung für Israel seit der vergangenen Befragung im März weiter gesunken ist. Zugleich sank die Zahl der Befragten, die das militärische Vorgehen in Gaza für angemessen halten um 7 Prozentpunkte auf 21 Prozent. 4 Prozent sind der Meinung, dass Israel nicht weit genug gegangen ist.

61 Prozent machen Israel für Situation in Gaza verantwortlich

6 von 10 Deutschen (61 Prozent) glauben, dass Israel ganz oder teilweise für die Situation in Gaza verantwortlich ist.

Deutschland gehört zu den größten Waffenlieferanten für Israel. Allein im vergangenen Jahren wurde deutsches Kriegsgerät im Wert von 326,5 Millionen Euro nach Israel exportiert.

Vernichtungskrieg in Gaza

Israel geht in Gaza nach eigenen Angaben gegen die palästinensische Widerstandsorganisation Hamas vor, die am 7. Oktober einen Vergeltungsschlag in den besetzten Gebieten durchführte. Doch der Vernichtungskrieg trifft vor allem die Zivilisten.

Laut palästinensischen Angaben hat Israel seit dem 7. Oktober rund 39.700 Menschen in Gaza getötet – die meisten davon Frauen und Kinder. Hilfs- und Lebensmittellieferungen werden von Israel behindert. Es herrscht eine akute Hungersnot.

Der Internationalen Gerichtshof (IGH) setzt sich aktuell mit einer Völkermord-Klage Südafrikas gegen Israel auseinander. Es wurden zudem humanitäre Maßnahmen in Gaza angeordnet, die bisher größtenteils von der israelischen Regierung ignoriert werden.