Der Brandanschlag auf das Auto eines früheren AfD-Bundestagsabgeordneten in der vergangenen Woche in Bremen geht wohl auf das Konto von Linksextremisten. Wie die Polizei in der Hansestadt am Donnerstag mitteilte, wurde ein Bekennerschreiben auf einer linksextremen Plattform veröffentlicht. Der Inhalt werde als „authentisch“ bewertet. Nähere Angaben zum mutmaßlichen Täter oder der mutmaßlichen Tätergruppe wurden nicht gemacht. Der Staatsschutz der Polizei in Bremen ermittelt.

In der Nacht zu Donnerstag vergangener Woche war der Transporter auf einem öffentlichen Parkplatz im Stadtteil Walle offenbar in Brand gesteckt worden. Die Ermittler prüften direkt einen „politisch motivierten Hintergrund“. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Zur Identität des früheren Abgeordneten äußerten sich die Ermittler nicht. Einem Bericht von Radio Bremen zufolge dürfte es sich um den ehemaligen AfD-Politiker Frank Magnitz handeln, der sich im Zuge heftiger interner Konflikte mit anderen Mitgliedern der Bremer AfD überwarf. Nach Angaben des Senders wollte sich Magnitz auf Anfrage aber nicht zu dem Vorgang äußern.