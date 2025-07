Bei dem russischen Raketenangriff auf ein Hotel im ostukrainischen Kramatorsk ist am Samstag ein Sicherheitsberater der Nachrichtenagentur Reuters getötet worden. Der Mann sei „Mitglied einer Reuters-Crew“ gewesen, die sich im Hotel Sapphire in Kramatorsk aufgehalten habe, als dieses von einer Rakete getroffen worden sei, teilte die Nachrichtenagentur am Sonntag im Onlinedienst X mit. Die Agentur zeigte sich „erschüttert“ von der Nachricht.

Reuters hatte zunächst erklärt, ein Kollege werde vermisst. Bei dem russischen Raketenangriff waren in der Nacht zum Sonntag nach Angaben der Agentur zudem zwei Journalisten verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte am Sonntagabend den Angriff auf das Hotel. Die Welt dürfe nicht aufhören, den Druck auf „den Terrorstaat“ Russland auszuüben, sagte er.

Kramatorsk ist die letzte größere Stadt in der ostukrainischen Region Donezk, die noch von der Ukraine kontrolliert wird. Viele Mitglieder von Hilfsorganisationen und ausländische Journalisten nutzen die Stadt als Ausgangspunkt für ihre Arbeit.