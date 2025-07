Die Pilotengewerkschaft Cockpit will den derzeitigen Streik bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines um zwei Tage verlängern. Der in der Nacht zu Dienstag begonnene Streik werde damit bis Sonntagabend fortgeführt, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Bestreikt werden demnach sämtliche in Deutschland startenden Flüge des Ferienfliegers. Passagieren wird empfohlen, sich über mögliche Flugausfälle und Verzögerungen zu informieren.

Bei Discover Airlines befinden sich sowohl die Pilotinnen und Piloten, als auch die Kabinenbeschäftigten derzeit im Arbeitskampf. Cockpit rief am Donnerstag zudem dazu auf, den Streik auf Frachtflüge der Lufthansa Cityline auszuweiten. Der sogenannte Unterstützungsstreik sollte am Donnerstagabend zwischen 18.00 Uhr und 23.59 Uhr stattfinden, wie die Pilotengewerkschaft mitteilte.

Discover hatte mit der Konkurrenzgewerkschaft Verdi einen Tarifvertrag mit Laufzeit bis 2027 abgeschlossen, der Gehaltserhöhungen und Sonderzahlungen vorsieht. Die Gewerkschaft der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, UFO, sowie Cockpit kritisieren insbesondere Vorteile beim Kündigungsschutz für Verdi-Mitglieder und wollen ihrerseits jeweils Mantel- und Vergütungstarifverträge erreichen. Sie werfen dem Lufthansa-Konzern vor, gezielt die etablierten Gewerkschaftsstrukturen schwächen zu wollen.