In Großbritannien will die Regierung nach eigenen Angaben deutlich mehr irreguläre Migranten in ihre Herkunftsländer zurückführen. Wie die „Financial Times“ am Donnerstag berichtete, veröffentlichte das Innenministerium in London in der vergangenen Woche eine Ausschreibung im Wert von 15 Millionen Pfund (umgerechnet rund 17,8 Millionen Euro) für Unternehmen, die bei der „Reintegration“ von Menschen in deren Herkunftsländern mitarbeiten sollen, deren Asylantrag in Großbritannien abgelehnt wurde.

Der Zeitung zufolge soll das Projekt drei Jahre dauern und Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel aus elf Ländern betreffen - darunter Albanien, Bangladesch, Indien, der Irak und Vietnam. Das Unternehmen soll die Migranten demnach unter anderem bei der Essensversorgung und bei der Suche nach einem Arbeitsplatz im Herkunftsland unterstützen sowie dabei helfen, Angehörige ausfindig zu machen.

Innenministerin Yvette Cooper hatte bereits in der vergangenen Woche erklärt, dass die Regierung einen „deutlichen Anstieg“ bei den durchgesetzten Rückführungen anstrebe. Medienberichten zufolge sollen nach dem Willen der Regierung bis Ende des Jahres 14.000 Menschen Großbritannien verlassen.

Seit Jahresbeginn haben bislang mehr als 20.000 Menschen irregulär auf Booten den Ärmelkanal nach Großbritannien überquert - ein etwas höherer Wert als im Vorjahr, aber weniger als im Jahr 2022. Laut offiziellen Zahlen von vergangener Woche warteten Ende Juni fast 119.000 Menschen im Land auf die Bearbeitung ihres Asylantrags.