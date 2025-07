AfD-Politiker sorgt mit Sturmgewehr-Video für Empörung

In einem Video schießt der hessische AfD-Parlamentarier Müger in die Luft und fordert „freie Waffen für freie Bürger“. Laut Hessens Innenminister soll damit „der Einsatz von Waffengewalt in der Migrationspolitik legitimiert werden“.