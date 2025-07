Die kanadische Regierung hat Dutzende Waffenlieferungen nach Israel gestoppt. Außenministerin Melanie Joly sagte, sie habe eine Überprüfung sämtlicher Verträge kanadischer Waffenlieferanten mit Israel und anderen Ländern angeordnet. „In der Folge habe ich in diesem Sommer rund 30 vorliegende Exportgenehmigungen für kanadische Unternehmen ausgesetzt“, sagte die Ministerin.

Die Genehmigungen waren den Angaben zufolge erteilt worden, bevor Kanada im Januar ein Exportverbot erlassen hatte. Die Regierung hatte damals entschieden, keine Waffen mehr an Israel zu liefern, die auch im Krieg im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. „Unsere Politik ist klar: Wir werden dafür sorgen, dass keine Waffen oder Waffenteile jeglicher Art in den Gazastreifen geschickt werden. Punkt“, sagte Joly am Dienstag.

Von dem Exportstopp ist auch eine Munitionslieferung betroffen, die von der kanadischen Filiale des US-Rüstungskonzerns General Dynamics für Israel hergestellt werden sollte. Joly sagte, die kanadische Regierung stehe mit General Dynamics in Kontakt.

Israelischer Vernichtungskrieg in Gaza

Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bislang Zehntausende Zivilisten von Israels Armee getötet.

Humanitäre Hilfslieferungen werden seither von Israel behindert. Fast zwei Millionen Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. Doch auch dort sind sie israelischen Angriffen ausgesetzt. Zudem herrscht eine akute Hungerkrise, die Hungertote fordert.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 41.000 Menschen getötet und mehr als doppelt so viele verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Todesopfer handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder.