Bundesweiter Warntag: Was man über den Probealarm wissen muss

Am vierten Warntag wird ein bundesweiter Test der Alarmstrukturen in Deutschland durchgeführt. Am Donnerstag um 11:00 Uhr wollen Bund und Länder ihre Katastrophenwarnsysteme testen, wobei auch Kommunen teilnehmen können. Ein Überblick.