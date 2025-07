IW-Studie: Lohnfortzahlung kostet Arbeitgeber 76,7 Milliarden Euro

Eine neue Studie zeigt, dass sich die Lohnfortzahlungskosten für erkrankte Mitarbeiter in den letzten 14 Jahren verdoppelt haben. Hohe Krankenstände und gestiegene Löhne treiben die Kosten in die Höhe, und eine Trendumkehr ist nicht in Sicht.