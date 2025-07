Die schlechte wirtschaftliche Lage Deutschlands hat aus Sicht des ungarischen Finanzministers Mihaly Varga negative Konsequenzen für ganz Europa. Die Schrumpfung der deutschen Wirtschaft sei ein Hauptproblem - nicht nur für Ungarn, sondern für alle europäischen Länder, sagte Varga bei einem informellen Treffen mit einigen EU-Amtskollegen in Budapest. „Die ungarische Wirtschaft wird von 25, 26 Prozent der deutschen Wirtschaft direkt beeinflusst. Das ist unser Problem - der Exportmarkt, die Verbindung, die Partnerschaft, die Investitionen in den Industriesektor.“

Vorwürfe, wonach ausländische und deutsche Firmen in Ungarn benachteiligt würden, wies er zurück. Das ungarische Wirtschafts- und Steuermodell sei nicht das Problem. „Ich denke, das Problem ist jetzt das deutsche Wirtschaftsmodell. Deutschland befindet sich in der Stagnation.“ Deutsche Unternehmen hatten sich in der Vergangenheit etwa über eine diskriminierende Behandlung und ungleiche Wettbewerbsregeln in Ungarn beschwert.

Nur etwa ein Drittel der EU-Finanzminister reiste zu dem informellen Treffen nach Budapest. Viele sagten ab - teils auch wegen Provokationen des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner ließ sich vertreten.