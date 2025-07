Das türkisches Restaurant „Pizza Mozza“ im kanadischen Québec ist zum Ziel von zwei mutmaßlichen Brandanschlägen geworden. Beim ersten Vorfall in der Nacht zum 31. August sei es zwar zu einem geringen Schaden gekommen, doch beim zweiten Brand am 2. September sei das Restaurant zerstört worden, sagte der Inhaber Berat Saymadi gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu.

„Es handelte sich eindeutig um einen Brandanschlag, und es steckt definitiv jemand dahinter“, so Saymadi, der das Restaurant gemeinsam mit seinen zwei Brüdern betreibt. Die polizeilichen Ermittlungen seien bereits aufgenommen worden, informierte er weiter. Saymadi zufolge steht noch nicht fest, ob das Motiv des mutmaßlichen Brandanschlags etwa Ausländerfeindlichkeit oder der Konkurrenzkampf sei.

Wir wissen nicht, was passiert ist. Es hätte eine viel größere Katastrophe geben können, die das Leben vieler Menschen in der Gegend gefährdet hätte“, sagte er und betonte, dass Restaurantbrände in der Region zwar nicht ungewöhnlich seien, dieser Vorfall aber die gesamte Gemeinschaft betreffe.

„Ich glaube, dass dies eine Frage der öffentlichen Sicherheit ist und unsere Fähigkeit zum Zusammenleben beeinträchtigt. Ich möchte, dass diese Angelegenheit so schnell wie möglich geklärt wird“, so Saymadi abschließend.

Die Familie hat eine Spendenaktion gestartet, um die Kosten für den Wiederaufbau des Geschäfts zu decken.