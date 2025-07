Beim Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in der brandenburgischen Stadt Eberswalde sind zwei türkischstämmige Menschen ums Leben gekommen. Sie wurden leblos im Treppenhaus gefunden, wie die Polizei in Frankfurt an der Oder am Sonntag mitteilte. Beide könnten versucht haben, sich durch den brennenden Hausflur nach draußen zu retten.

Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Todesopfern um eine Mutter und ein Kind. Laut dem Sender rbb hatte das Kind zuvor stundenlang als vermisst gegolten. Sechs Menschen konnten nach Polizeiangaben über Sprungtücher lebend aus dem brennenden Haus gerettet werden. Sie seien alle verletzt worden und hätten Rauchgasvergiftungen oder Knochenbrüche erlitten.

Das dreistöckige Gebäude war laut Feuerwehr am späten Samstagabend aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf ein Nebengebäude über. Die Polizei teilte nun mit, dass das Haus einsturzgefährdet sei. Zur Brandursache werde noch ermittelt. Im Erdgeschoss des Gebäudes befand sich ein Imbiss.

Türkiye werde die Ermittlungen zu dem Brand, bei dem zwei türkische Staatsbürger ums Leben kamen, verfolgen, erklärte das türkische Außenministerium am Montag auf X. „Unser Generalkonsulat in Berlin hat Inspektionen in dem verbrannten Gebäude durchgeführt. Die Entwicklungen werden genau beobachtet“, hieß es.

Der Chefberater des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, Akif Çağatay Kılıç, hat seine Trauer über den tragischen Tod der Mutter und ihren Sohn geäußert. „Die deutschen Behörden müssen diesen Vorfall dringend aufklären. Wir werden die polizeilichen Ermittlungen aufmerksam verfolgen“, schrieb er am Dienstag auf X.

In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland mehrere Brandanschläge auf Wohnhäuser türkischstämmiger Familien.