Die neue Dokumentation „Holy Redemption“ von TRT World hat beim Al Jazeera International Documentary Film Festival den Preis für den besten Dokumentarfilm und das beste Programm gewonnen. An der Sondervorführung des Films in der bosnischen Hauptstadt Satajevo nahm auch der stellvertretende Generaldirektor von TRT, Ömer Faruk Tanrıverdi, teil. „In 53 Minuten haben wir die Besatzungspolitik Israels, die seit 75 Jahren andauert, ans Licht gebracht und die Unterdrückung der Palästinenser durch radikale israelische Siedler in aller Deutlichkeit auf den Bildschirm gebracht“, sagte Tanrıverdi in einer Erklärung am Dienstag nach der Veranstaltung.

„Dieser Preis bedeutet uns mehr als der Emmy, den wir in der Vergangenheit erhalten haben, denn unser Ziel ist es, nicht nur Dokumentationen zu machen, sondern auch das Bewusstsein für den Völkermord in Gaza weltweit zu schärfen“, fügte Tanrıverdi hinzu. Als TRT World sei man „entschlossen“, den Kampf der Palästinenser weiter zu unterstützen.

Das Al Jazeera International Documentary Film Festival, das als eines der prestigeträchtigsten Festivals der Dokumentarfilmindustrie gilt, rückte dieses Jahr Palästina in den Mittelpunkt. Es fand zwischen dem 13. bis zum 17. September statt. Das Festival, das unter dem Thema „Gerechtigkeit?“ stand, zog Dokumentarfilmer, Vertriebsunternehmen, TV-Vertreter und Medienprofis aus der ganzen Welt an. Die Jury und die Festivalteilnehmer würdigten die Kraft der Botschaft des Films und seine Rolle als echte Stimme, um den Völkermord in Palästina der Welt zu erklären. „Holy Redemption“ feierte zuvor am 24. August im Atlas-Kino in Istanbul seine nationale Premiere.

Der Dokumentarfilm „Holy Redemption“ erinnert an die schmerzhaften Erinnerungen an das Srebrenica-Massaker, das von den Vereinten Nationen als Völkermord anerkannt wurde, und legt die systematische Vernichtung, die Israel in Palästina durchführt, in aller Deutlichkeit offen. Die Vorführung des Films in Bosnien zieht eine Verbindung zwischen diesen beiden Völkermorden.

Aussagen von Tätern und Zeugen in der Doku

Die Dreharbeiten zur Dokumentation begannen, als das investigative Recherche-Team von TRT World zwei Monate nach dem am 7. Oktober begonnenen Völkermord in Gaza in radikale israelische Gruppen im Westjordanland eindrang. Der Film dokumentiert, wie palästinensisches Land Stück für Stück mit Unterstützung Israels besetzt wird. Dank der Aufnahmen, die in die vorgeschobenen Außenposten des radikalen „Hilltop Youth“, einer von den israelischen Medien als „Israels ISIS“ bezeichneten Gruppe, eingeführt wurden, wird dieser Prozess weltweit erstmals in aller Deutlichkeit enthüllt

Interviews mit israelischen Aktivisten, ehemaligen israelischen Soldaten, radikalen Siedlerführern und Mitgliedern des israelischen Parlaments offenbaren die Strategien Israels, Palästinenser zu vertreiben und das Land systematisch zu stehlen. Es wird gezeigt, wie illegale Siedlungen errichtet und die Häuser der Palästinenser zerstört werden. Die Interviews umfassen Gespräche mit israelischen Politikern, Aktivisten, Siedlerführern und ehemaligen Soldaten.

Auch in den kommenden Tagen wird „Holy Redemption“ auf verschiedenen internationalen Plattformen gezeigt und den globalen Fokus weiterhin auf den Völkermord in Palästina lenken. Die Dokumentation wird am Mittwoch 19:00 Uhr (MEZ) auf den internationalen Kanälen und digitalen Plattformen von TRT ausgestrahlt.