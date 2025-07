Nach Angaben der Organisation „Center for a New American Security“ (CNAS) ist Türkiye bei Drohnen-Exporten weltweiter Marktführer. Das geht aus den Studiendaten der US-Denkfabrik zum globalen Markt für militärische unbemannte Luftfahrzeuge hervor.

Dank des erfolgreichen Einsatzes seiner Drohnen in Konfliktgebieten wie Aserbaidschan, der Ukraine und Libyen hat sich Türkiye zum weltweit größten Anbieter von Drohnen entwickelt.

Der Bericht stellt zudem fest, dass der Markt für Drohnentechnologie in den letzten 30 Jahren enorm gewachsen ist und dass sowohl staatliche als auch nicht-staatliche Akteure immer mehr in diese Verteidigungstechnologie investieren.

65 Prozent der weltweit verkauften Drohnen Made in Türkiye

Nach Angaben von CNAS haben Türkiye, China und die USA seit 2018 insgesamt 69 bewaffnete Drohnen an 40 verschiedene Länder verkauft. Auf Türkiye entfielen dabei 65 Prozent der Verkäufe, auf China 26 Prozent und auf die USA nur acht Prozent.

China erreichte demnach bereits im Jahre 2014 seinen Höhepunkt bei Drohnenverkäufen. Türkiye beherrsche aber den Markt seit 2021 und sei damit zum weltweit größten Anbieter dieser Technologie geworden. Dies sei zurückzuführen auf die enorme Effektivität und den erfolgreichen Einsatz türkischer Drohnen in Konflikten in Libyen, Karabach und der Ukraine, heißt es in der Studie weiter.

Bayraktar-Drohnen „Gamechanger“

Experten bezeichnen türkische Bayraktar-Drohnen als „Gamechanger“ auf dem Schlachtfeld, deren Popularität sich über Asien und Afrika hinaus auch auf NATO- und EU-Mitgliedstaaten erstreckt hat.

Seit September 2024 gehören Bayraktar-TB2-Drohnen zum Inventar von sechs NATO-Ländern und vier EU-Staaten. Polen war das erste EU- und NATO-Mitgliedsland, das Drohnen aus Türkiye erwarb. Auch Katar, Aserbaidschan, Kosovo und die Ukraine besitzen Bayraktar-Drohnen aus der Produktionsstätte des türkischen Unternehmens Baykar.