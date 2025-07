Die türkische First Lady Emine Erdoğan hat in New York einem internationalen Publikum die reiche und langjährige Tradition der türkischen Mitgift vorgestellt. Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Emine Erdoğan, die sich derzeit anlässlich der 79. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) in den USA aufhalten, waren Gastgeber der Veranstaltung „Schätze der Braut: Eine Reise durch osmanische und anatolische Mitgift“.

Auf der Veranstaltung, die am Dienstag im „Türkischen Haus“ in New York stattfand, wurden Prachtstücke der traditionell türkischen Mitgift präsentiert. Emine Erdoğan hob dabei die kulturelle Bedeutung der Aussteuer und das damit verbundene kulturelle Erbe hervor. „Gesellschaften, die eine beispielhafte Zivilisation aufgebaut und die Welt geprägt haben, sind diejenigen, die eine starke Verbundenheit zu ihrer Vergangenheit, ihrer Identität und ihrem kulturellen Gedächtnis bewahren“, sagte sie.

„Die Mitgift ist nicht nur für den täglichen Bedarf bestimmt, sondern dient auch als besonderes Geschenk, das die Gefühle, Wünsche und Träume der Frauen durch Symbole ausdrückt“, fügte sie hinzu. Die Tradition der Mitgift sei mehr als nur eine Vorbereitung auf das neue Zuhause der Braut. Sie komme einer gemeinschaftlichen Anstrengung gleich, an der Familie und Freunde beteiligt seien, und stehe somit für eine soziale Einheit.

Jede Phase der Mitgift, von der Herstellung der einzelnen Gegenstände bis hin zur Übergabe der Brauttruhe, spiegele das tief verwurzelte kulturelle Erbe Anatoliens wider. „Im Laufe der Geschichte haben die Menschen in dieser Region jeden Aspekt des Lebens in ihre Kreationen eingewoben und ihre Lebensräume mit feinen Akzenten verschönert“, betonte Erdoğan.

Unter den Gästen im „Türkischen Haus“ waren auch Ehefrauen und Ehemänner von Staatsoberhäuptern.