Aufgrund der andauernden Angriffe Israels auf den Libanon hat Türkiye mit der Evakuierung ihrer Staatsbürger per Seeweg begonnen. Dazu legten zwei Schiffe der türkischen Marine im Hafen von Beirut an, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Bis zu 2.000 Menschen sollen mit den Kriegsschiffen in die türkische Hafenstadt Mersin gebracht werden. Laut der türkischen Botschaft im Libanon wird auch die Evakuierung per Luft in begrenzter Zahl vorbereitet. Dem türkischen Staatssender TRT zufolge leben 14.000 türkische Staatsbürger im Libanon.

Die Schiffe TCG Sancaktar und TCG Bayraktar der türkischen Marine hatten nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu auf ihrem Hinweg 300 Tonnen Hilfsgüter in den Libanon gebracht. Diese humanitären Hilfsgüter wurden demnach vom türkischen Außenministerium und Verteidigungsministerium koordiniert und erreichten den Hafen von Beirut am Mittwoch.