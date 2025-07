Nach offiziellen Angaben hat Türkiye mehr als 960 Menschen aus dem Libanon evakuiert. Demnach haben türkische Schiffe - angesichts der israelischen Luftangriffe - insgesamt 966 Menschen in Sicherheit gebracht. Davon seien 878 türkische Staatsbürger, 24 Bürger der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ) und 64 Personen, die zu ihren nächsten Angehörigen zählten, teilte das türkische Außenministerium mit.

Fast 1900 türkische Staatsbürger im Libanon hätten um Evakuierung gebeten, hieß es weiter. Ursprünglich hatten demnach 2500 Menschen einen Antrag beim türkischen Außenministerium gestellt. Letztlich erreichten rund 1000 Menschen die Sammelstellen. Einige sollen im letzten Moment beschlossen haben, nicht an Bord zu gehen.

Die Evakuierungen finden vor dem Hintergrund einer eskalierenden Situation im Libanon statt, der seit dem 23. September massiven israelischen Luftangriffen ausgesetzt ist. Israel behauptet, mit dem Großangriff Hisbollah-Ziele treffen zu wollen. Bei den Angriffen wurden jedoch bisher mindestens 1323 Menschen getötet, mehr als 3700 Personen verletzt und mehr als 1,2 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen.

Verteidigungsministerium: Türkiye zu weiteren Evakuierungen bereit

Türkiye sei bereit für weitere Evakuierungen, hieß es derweil aus dem türkischen Verteidigungsministerium. „Unsere Schiffe und Flugzeuge sind, falls nötig, bereit für weitere Evakuierungen“, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Donnerstag. „Unsere Planung richtet sich nach dem Bedarf und wir werden in enger Abstimmung mit anderen Ministerien und Regierungsbehörden handeln“, heißt es in der Erklärung.