Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sowie Vertreter wichtiger Institutionen haben den Terroranschlag auf Einrichtungen des türkischen Luft- und Raumfahrtunternehmens TÜSAŞ in Ankara scharf verurteilt. Fünf Menschen waren am Mittwochnachmittag bei dem Anschlag in der türkischen Hauptstadt ums Leben gekommen, 22 weitere Personen wurden verletzt. Nach ersten offiziellen Angaben trägt die tödliche Attacke die Handschrift der Terrororganisation PKK.

Russland

Der russische Präsident Wladimir Putin verurteilte den Terroranschlag auf TÜSAŞ am Rande eines Gipfels der BRICS-Gruppe in der russischen Stadt Kasan.

„Ich möchte Ihnen mein Beileid im Zusammenhang mit dem Terroranschlag aussprechen. Es gibt Medienberichte über einen Terroranschlag in Türkiye“, sagte Putin gegenüber dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, der als Gast am BRICS-Gipfel teilnahm.

USA

Auch die USA verurteilten den Terroranschlag in Ankara. US-Außenminister Antony Blinken erklärte: „Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite unseres Verbündeten Türkiye und verurteilen den heutigen Terroranschlag aufs Schärfste. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien“, schrieb Blinken am Mittwoch auf dem Onlinedienst X.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, verurteilte den Anschlag ebenfalls: „Heute Morgen sind unsere Gebete bei allen Betroffenen und ihren Familien und natürlich auch bei den Menschen in Türkiye in dieser sehr schwierigen Zeit“, sagte er.

NATO

NATO-Generalsekretär Mark Rutte verurteilte ebenfalls den Anschlag in der türkischen Hauptstadt. „Wir verurteilen den Terrorismus in all seinen Formen aufs Schärfste und verfolgen die Entwicklungen genau“, sagte Rutte. „Die NATO steht an der Seite ihrer verbündeten Nation Türkiye“, fügte er hinzu.

EU

EU-Außenchef Josep Borrell verurteilte den Anschlag auf das TÜSAŞ-Gelände in einem Beitrag auf der Onlineplattform X. Terrorismus in all seinen Formen sei auf das Schärfste zu verurteilen. „Die EU bekundet ihre Solidarität mit Türkiye in dieser schwierigen Zeit“, hieß es in der Erklärung weiter.

Aserbaidschan

Aserbaidschan verurteilte den Anschlag und fügte hinzu, dass Baku immer an der Seite „seines Bruderstaates Türkiye“ stehen werde.

Frankreich

Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilte in einem Beitrag auf X ebenfalls „den Terroranschlag in Ankara auf das Schärfste“ und bekundete sein Beileid. Er betonte, dass das französische Volk „den Schmerz der Familien derjenigen Menschen teilt, die bei dem Anschlag ihr Leben verloren haben.“

Deutschland

Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte auf X: „Ich bin schockiert über die Berichte über die Toten und Verletzten in Ankara. Wir verurteilen Terrorismus in jeder Form aufs Schärfste und stehen an der Seite unseres Partners Türkiye.“

Niederlande

Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof übermittelte dem türkischen Präsidenten Erdoğan ebenfalls sein Beileid und erklärte, die Niederlande „verurteilen alle Formen des Terrorismus. Wir haben Mitgefühl mit Türkiye und beobachten die Situation genau.“

Österreich

Auch der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer verurteilte den Anschlag „aufs Schärfste“. „Terrorismus und Gewalt haben keinen Platz in unserer Gesellschaft“, betonte er in einer Erklärung.

Kosovo

Die Republik Kosovo verurteilte den Anschlag auf das türkische Rüstungsunternehmen ebenfalls und bekundete seine Solidarität mit Türkiye. „Wir stehen an der Seite unseres Verbündeten Türkiye nach dem heutigen Terroranschlag in Ankara. Unser tief empfundenes Beileid gilt den Familien und Angehörigen der Opfer. Terrorismus und Gewalt haben keinen Platz in unserer Welt“, so die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani auf X.

Slowenien

Auch Slowenien verurteilte den Terroranschlag in Ankara. Dabei wies die stellvertretende Ministerpräsidentin Tanja Fajon auf die Zahl der zivilen Opfer hin.

„Ich verurteile den abscheulichen Anschlag, der heute in Türkiye das Leben unschuldiger Menschen gefordert hat. Terrorismus - oder jede Form von Gewalt - hat in demokratischen Gesellschaften keinen Platz. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen“, sagte sie.

Irland

Das irische Außenministerium erklärte am Mittwoch auf X: „Irland verurteilt den tödlichen Anschlag, der heute in Türkiye stattgefunden hat.“

Serbien

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic zeigte sich „besorgt“ über den Terroranschlag in Ankara. „Serbien verurteilt jede Form des Terrorismus und steht in Solidarität mit Türkiye und seinem Volk“, sagte er.

Kanada

Die kanadische Botschaft in Türkiye veröffentlichte eine ähnliche Erklärung, in der sie den Anschlag auf TÜSAŞ scharf verurteilte. Ottawa stehe in dieser schwierigen Zeit an der Seite von Türkiye, „unserem Freund und Verbündeten“, hieß es darin.