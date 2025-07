Bei dem israelischen Angriff im Iran sind nach Angaben des iranischen Militärs vier Soldaten getötet worden. Sie seien im Rahmen der Verteidigung gefallen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf eine Mitteilung der Armee.

Am Morgen hatte die iranische Armee zunächst zwei Tote gemeldet. Die weiteren Todesopfer seien ihren Verletzungen vom Morgen erlegen. Laut der Armee sind die Militärangehörigen bei der „Verteidigung des iranischen Luftraums“ gefallen.

Israelischer Angriff auf den Iran

In der Nacht auf Samstag hatte Israel einen Luftangriff auf den Iran ausgeführt. Ziel seien Militäranlagen gewesen, berichteten iranische Medien und sprachen von „begrenzten Schäden“.

Wie die Nachrichtenagentur Tasnim meldete, wurde die iranische Luftabwehr unter anderem in der Hauptstadt Teheran sowie in den Provinzen Khuzestan und Ilam aktiviert. Der Iran sei bereit, auf jede „israelische Aggression“ zu antworten, berichtete Tasnim mit Verweis auf eine anonyme Quelle in der Regierung. Israel werde eine „angemessene Antwort“ erhalten.