Türkiye hat den 101. Jahrestag der Republikgründung mit landesweiten Feierlichkeiten begangen. Der „Tag der Republik“ als wichtigster Nationalfeiertag wurde am Dienstag mit einer offiziellen Zeremonie in der Hauptstadt Ankara gefeiert.

Neben dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan waren auch hochrangige Regierungsvertreter und Militärs anwesend. Sie besuchten gemeinsam das Mausoleum des türkischen Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk und würdigten sein Erbe.

Erdoğan hob den Fortschritt seines Landes hervor und betonte als Ziel, Atatürks Vision der Modernisierung und Entwicklung entschlossen fortzusetzen. Dies zeige sich auch auf der globalen Bühne.

Auch in anderen Provinzen fanden Feierlichkeiten unter reger Teilnahme statt. In Istanbul etwa gab es eine große Lichtshow über dem Bosporus, in anderen Städten Feuerwerk und Paraden. In den türkischen Auslandsvertretungen wurde die Republikgründung ebenfalls gewürdigt.

Die diesjährigen Veranstaltungen standen ganz im Zeichen der Errungenschaften und Zukunftsziele des Landes, besonders im Bereich der Wirtschaft und Gesellschaft.