Der Automobilhersteller Audi will die Produktion von Elektroautos in seinem Werk in Brüssel Ende Februar einstellen. Audi Brüssel habe bestätigt, dass es dann keine Produktion des aktuellen Modells mehr geben werde, sagte ein Vertreter der belgischen Gewerkschaft CNE am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Aktivitäten würden beendet. Audi bestätigte AFP die „Absicht“, die Produktion in dem Werk Ende Februar einzustellen.

Die Gewerkschaft habe die Information erhalten, dass ein neuer, noch nicht bekannter Investor Interesse bekundet habe, fuhr der Gewerkschaftsvertreter fort. Es solle sich um einen Hersteller von Nutzfahrzeugen handeln. Noch sei jedoch unklar, ob der Investor die gesamte Fläche des Standortes nutzen werde und wie viele Mitarbeiter übernommen würden.

In dem Werk sind rund 3000 Menschen beschäftigt. Audi hatte im Juli mitgeteilt, das Werk womöglich zu schließen. Die Verkäufe des dort produzierten SUVs Q8 e-tron sind rückläufig, der Autobauer verwies auf die „hohen Produktionskosten“ in der belgischen Hauptstadt.

Audi gehört zum krisengeschüttelten Volkswagen-Konzern. Der Wolfsburger Autobauer erwägt Medienberichten und Angaben des Betriebsrats zufolge die Schließung von drei Werken in Deutschland, tausende Stellenstreichungen und massive Gehaltskürzungen. VW kämpft wie viele europäische Hersteller mit niedrigen Absätzen besonders bei E-Autos, zunehmend harter Konkurrenz aus China und zugleich hohen Kosten im Heimatland.