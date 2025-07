Hannover: Justizministerium informiert über verhafteten Staatsanwalt

Ein Staatsanwalt sitzt in U-Haft, weil er Informationen an Drogenhändler verkauft haben soll. Offenbar stand der Ermittler schon 2022 unter Verdacht. Das Justizministerium steht nun in der Kritik: Warum wird der Fall erst jetzt öffentlich?