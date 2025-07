Bei Mercedes-Benz in Sindelfingen sind nach Angaben der IG Metall tausende Menschen ihrem Streikaufruf gefolgt. Rund 10.000 Beschäftigte hätten um 8.30 Uhr die Arbeit niedergelegt, erklärte die Gewerkschaft am Montag. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen den Druck auf die Unternehmen in der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie weiter erhöhen. Täglich wird bundesweit in verschiedenen Betrieben gestreikt.

Die nächste und vierte Verhandlungsrunde ist für den 11. November in Hamburg angesetzt. Die IG-Metall-Bezirke Küste und Bayern zusammen sollen dann mit den Arbeitgebern in Hamburg eine Lösung finden. Nach Gewerkschaftsangaben hatte es in den ersten Runden etwa bei der tariflichen Freistellungszeit bereits Annäherungen gegeben. Beim Thema Geld seien die Differenzen mit dem Gegenüber dagegen noch groß.

Die Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und 170 Euro mehr für Auszubildende, zudem soll es mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit geben. Die Arbeitgeber boten zuletzt eine Tariferhöhung in zwei Stufen um 3,6 Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten an.

In der vergangenen Woche hatten nach Angaben der IG Metall hunderttausende Beschäftigte für höhere Löhne demonstriert. Die Warnstreiks gehen in dieser Woche weiter. In der Metall- und Elektroindustrie in Deutschland sind rund 3,9 Millionen Menschen beschäftigt.