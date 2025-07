Der republikanische Kandidat Donald Trump hat bereits vor der Bekanntgabe des Ergebnisses seinen „politischen Sieg“ bei der US-Präsidentschaftswahl gefeiert. „Wir haben Geschichte geschrieben“, sagte Trump am Mittwoch bei einem Auftritt vor jubelnden Anhängern im US-Bundesstaat Florida. Die Republikaner hätten einen „politischen Sieg“ eingefahren, „wie es ihn in diesem Land noch nie gegeben hat“.

Trump kam im Kongresszentrum in West Palm Beach zusammen mit seiner Frau Melania, mehreren seiner Kinder und seinem Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance auf die Bühne. „Dies ist die größte politische Bewegung aller Zeiten, so etwas hat es noch nie gegeben“, sagte er. „Dies wird für immer als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem das amerikanische Volk die Kontrolle über sein Land zurückgewonnen hat.“ Vance sprach „vom größten Comeback in der Geschichte“.

„Wir haben heute Abend aus einem bestimmten Grund Geschichte geschrieben, und der Grund dafür ist einfach, dass wir Hindernisse überwunden haben, was niemand für möglich gehalten hätte“, rief Trump seinen Anhängern zu. Er kündigte an, das tief gespaltene Land zu „heilen“. „Wir werden unserem Land helfen zu heilen. Wir haben ein Land, das Hilfe braucht, und zwar dringend“, sagte Trump.

US-Medien hatten zuvor einen Sieg für Trump in mehreren entscheidenden Swing States vorausgesagt, unter anderem im harten umkämpften Bundesstaat Pennsylvania. Die Chancen der demokratischen Kandidatin Kamala Harris sanken damit dramatisch. Der den Republikanern nahestehende Fernsehsender Fox News erklärte Trump bereits zum Wahlsieger, bisher allerdings als einziges US-Medium.