Vizekanzler Robert Habeck hat seine Bewerbung um die Spitzenkandidatur der Grünen für die nächste Bundestagswahl erklärt - und stehe auch als Kanzler bereit, wenn die Bevölkerung dies wolle. „Ich bewerbe mich als Kandidat von den Grünen für die Menschen in Deutschland“, sagte Habeck in einem am Freitag in den Internetdiensten Instagram und Youtube veröffentlichten Video. Er werde seine Partei daher bitten, „sie in die nächste Bundestagswahl zu führen“.

Habeck benutzte in dem Video nicht ausdrücklich das Wort „Kanzlerkandidat“. Er sagte jedoch: „Ich bin bereit, meine Erfahrung, meine Kraft und meine Verantwortung anzubieten. Wenn Sie wollen, auch als Kanzler.“ Dann fügte er an die Wählerinnen und Wähler gewandt hinzu: „Aber das ist nicht meine, das ist Ihre Entscheidung. Nur Sie können das entscheiden.“

Offen sprach Habeck in dem Video die schwachen Umfragewerte der Grünen an. „Ich weiß, dass die Ampel-Regierung gescheitert ist. Ich weiß, dass Vertrauen kaputt gegangen ist.“ Er wisse, „einen Führungsanspruch muss man sich erarbeiten“, fügte der Vizekanzler hinzu. „Ich will ihn mir erarbeiten.“ Dabei wolle er vor allem den Bürgerinnen und Bürgern zuhören, „was Sie umtreibt in Ihrem Alltag, worauf es ihnen ankommt“.

Über die Spitzenkandidatur der Grünen dürfte auf dem Bundesparteitag Mitte November in Wiesbaden entschieden werden. Bisher wird erwartet, dass Habeck dort auch als Kanzlerkandidat nominiert wird.