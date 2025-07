Bei der US-Wahl 2024 hat Donald Trump einen eindeutigen Sieg errungen und damit die politischen Weichen der Vereinigten Staaten nachhaltig verändert. Was hat zu diesem Erfolg beigetragen und welche gesellschaftlichen Entwicklungen spiegeln sich in den Ergebnissen wider? TRT Deutsch hat mit dem österreichischen Politikwissenschaftler Prof. Reinhard Heinisch darüber gesprochen.

Der Experte analysiert die sozioökonomischen Hintergründe, die den Wahlerfolg von Trump ermöglicht haben, und beleuchtet, wie die Dynamik in den Swing-Staaten die politische Landschaft beeinflusst hat.

Prof. Heinisch ist Träger des Österreichischen Nationalpreises für Wissenschaft der Lupac-Stiftung des Österreichischen Parlaments und war als Berater für das US-Außenministerium sowie das österreichische Verteidigungsministerium tätig. Als politischer Kommentator tritt er häufig in nationalen und internationalen Medien auf.

War der Wahlsieg von Donald Trump für Sie eine Überraschung?

Der Wahlsieg von Donald Trump kam nicht völlig überraschend. Es wäre anmaßend, so zu tun, als ob wir es schon immer gewusst hätten, aber wir sollten auch nicht überrascht sein. Es wäre ein großer Coup gewesen, wenn eine Frau, insbesondere eine farbige Frau aus Kalifornien, in den kulturell konservativen Swing-Staaten wie Pennsylvania, Michigan oder Wisconsin oder gar in North Carolina oder Georgia gewonnen hätte. Denn wenn es so einfach wäre, dass eine weibliche Kandidatin aus einer Minderheit eine Wahl gewinnt, würden Frauen und Minderheiten häufiger Wahlen gewinnen, nicht nur in den USA.

Welche Rolle spielte Ihrer Meinung nach die sozioökonomische Situation in den Swing-Staaten beim Sieg von Trump?

Diese Region ist stark von Deindustrialisierung und Freihandel betroffen. Viele Fabriken mussten schließen oder drastische Lohnkürzungen hinnehmen. Auch die Kriege der 2000er Jahre haben in den Swing-Staaten des Mittleren Westens tiefe Spuren hinterlassen. Gerade dort traten viele Menschen der Armee bei, um der Tristesse des Alltags zu entkommen. Einige kehrten traumatisiert zurück und die Karrierechancen sind vor allem für weniger Gebildete schlecht. Durch die Veränderungen in der US-Gesellschaft fühlten sich viele wie Fremde im eigenen Land, wie die Soziologin Arlie Russell Hochschild in ihrem gleichnamigen Buch beschreibt. Einige schlossen sich rechten Milizen an, um Gleichgesinnte mit Kampferfahrung zu finden. Andere flüchteten in die üblichen Drogen der weißen Unter- und Mittelschicht: Oxycontin, Fentanyl und Alkohol. Trumps Diskussion dieser Probleme, auch wenn es an klaren programmatischen Lösungen mangelt, und sein Versprechen, keine weiteren Kriege zu führen, selbst wenn dies angesichts des russischen Angriffskriegs naiv oder prinzipienlos klingt, fanden bei dieser Bevölkerung Anklang.

Warum verlassen so viele junge Menschen diese Region und wie wirkt sich das auf die politische Landschaft aus?

Da die jungen und dynamischen Bewohner dieser Staaten wegziehen, um bessere oder zahlreichere Jobs zu suchen und um ihre liberaleren und kosmopolitischen Einstellungen mitzunehmen, werden Pennsylvania oder Michigan zunehmend älter und konservativer. Folglich werden diese ehemaligen Demokraten-Hochburgen nun von Republikanern wie Trump geknackt und zu Swing-Staaten gemacht. Präsident Biden, der alte weiße Mann mit Wurzeln in der Arbeiterklasse, war für die Menschen dort noch eine nachvollziehbare Figur und konnte sich deshalb behaupten. Aber das war bei einer liberalen Anwältin und Senatorin mit indischen und karibischen Wurzeln nicht mehr der Fall.

Wie konnte sich Biden konkret in diesen Swing-Staaten behaupten, während Harris damit Schwierigkeiten hatte?

Vor allem die enormen Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Wohnungen, illegale Einwanderung und das allgemeine Sicherheitsgefühl waren zentrale Anliegen der Bevölkerung. Harris konnte keine überzeugenden Antworten geben, musste Fragen ausweichen, da sie möglicherweise wichtige Wählergruppen verärgern könnte, blieb wochenlang stumm und schien zögerlich, Interviews zu geben. Natürlich sind die Antworten alles andere als einfach, insbesondere für jemanden, der kein rechtspopulistischer Politiker ist. Aber wenn man die beiden wichtigsten Themen nicht effektiv ansprechen kann, überzeugt man die Menschen nicht. Ohne dies musste Harris die Wahl zu einer Abstimmung über die Person Donald Trump machen, während er sie zu einer Abstimmung über die Politik von Biden und Harris machte. Es war bezeichnend, dass die größte Einzelgewerkschaft der USA, die Transport Workers' Union, bekannt als die Teamsters, eine Wahlempfehlung für Trump abgab. Dies spiegelte sich auch in gewissem Maße in den Umfragen wider. In den Swing-Staaten lag Trump meist innerhalb der statistischen Fehlermarge oder leicht vorne.

Welche demografischen Gruppen konnte Trump bei dieser Wahl am erfolgreichsten ansprechen?

Trump konnte seine Basis erstmals deutlich erweitern, indem er zwei wichtige Gruppen für sich gewann: sogenannte low-propensity Wähler und männliche Latinos, von denen 54 % für Trump stimmten. Die Erweiterung seiner Wählerkoalition über die Kernweißen hinaus, sogar mit einer Mehrheit der weißen Frauen (52 %), ermöglichte es ihm, die landesweite Stimmenmehrheit zu gewinnen, im Gegensatz zu 2016.

Was bedeutet das für die Demokraten? Wie sollten sie künftige Wahlen angehen?

Die Demokraten werden lernen müssen, sich so zu positionieren, dass sie attraktive und authentische Persönlichkeiten in die Politik bringen, die breite Bevölkerungsschichten mit Themen ansprechen, die für viele Menschen oben auf der Agenda stehen, oder ihre eigenen Themen so vermitteln, dass sie verstanden werden. Identitätspolitik, Nischenthemen und historische Gerechtigkeit dürfen nicht die alltäglichen Anliegen der Mehrheit der Amerikaner überdecken. Insbesondere in Bezug auf die Vorwahlen sollte es nicht mehr so sein, dass fähige Kandidaten alle politische Korrektheit erfüllen müssen, um die Vorrunde unbeschadet zu überstehen. Echte politische Talente wie Bill Clinton und Obama sind selten oder sie sind so positioniert, dass sie aufgrund ihrer ideologischen Ausrichtung der konservativen Mehrheit der Bevölkerung nicht nahegebracht werden können.

Wie kam Trumps Image vor allem bei weniger informierten Wählern an?

Trump signalisierte die unschlagbare Kombination aus Stärke, Erfolg und Frieden, ganz zu schweigen von dem „wirtschaftlichen Genie“, insbesondere bei Wählern mit geringem Informationsstand. Wenn „Geschlecht“ und „Bildung“ die beiden zentralen demografischen Merkmale der demokratischen Wählerschaft sind, kann es langfristig keine Mehrheiten geben.

Was bedeutet dieser Wahlsieg aus Sicht der Republikaner? Wie könnte die Zukunft der Partei unter Trumps Einfluss aussehen?

Aus republikanischer Sicht: Es gibt keine weitere Macht zu gewinnen – wahrscheinlich beide Kammern des US-Kongresses und den Obersten Gerichtshof. Trump wird zahlreiche weitere Bundesrichter ernennen können und hat seine Partei vollständig unter Kontrolle. Der neue Kongress wird voll sein mit seinen Leuten. Dennoch wirkt Trump bereits recht alt und es bleibt abzuwarten, wie sehr sein neues Umfeld dies nutzen wird, um ihn für die eigenen Agenden zu vereinnahmen. Oft kommen sich diejenigen, die allzu ehrgeizig sind, gegenseitig in die Quere.

Das Interview wurde aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.