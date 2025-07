Mit verschiedenen Kampagnen wollen Schweden und Finnland ihre Bevölkerung für die Vorbereitung auf einen möglichen Krieg sensibilisieren. Während die schwedische Zivilschutzbehörde (MSB) am Montag mit dem Versand von fünf Millionen Broschüren begann, ging in Finnland eine Internetseite mit Informationen online. „Die Sicherheitslage ist ernst, und wir alle müssen unsere Widerstandskraft stärken, um verschiedenen Krisen und schließlich einem Krieg begegnen zu können“, erklärte der Direktor des schwedischen MSB, Mikael Frisell.

Die in Schweden versandte 32-seitige Broschüre „Wenn eine Krise oder ein Krieg kommt“ enthält Informationen darüber, wie sich Menschen auf Notfälle wie Krieg, Naturkatastrophen oder Cyberangriffe vorbereiten können. Es handelt sich um die aktualisierte Version eines Heftchens, das in dem skandinavischen Land seit dem Zweiten Weltkriegs bereits fünfmal an die Haushalte versandt wurde - zuletzt im Jahr 2018.

Laut dem MSB wird in der nun versandten Ausgabe ein größeres Augenmerk auf die Vorbereitung auf einen möglichen Krieg gelegt. Die Broschüre ist auf Schwedisch und Englisch, aber auch auf Arabisch, Farsi, Ukrainisch, Polnisch, Somali und Finnisch erhältlich.

Auf der im Nachbarland Finnland veröffentlichten Internetseite sind ebenfalls Informationen zur Vorbereitung auf verschiedene Krisen gesammelt.

Seit dem Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs im Februar 2022 hat Schweden seine Bevölkerung immer wieder dazu aufgerufen, sich mental und logistisch auf einen Krieg vorzubereiten. Auch in Finnland, das eine 1340 Kilometer lange Grenze mit Russland teilt, ist die Angst vor einem solchen Szenario groß.

Beide Länder gaben angesichts des Russland-Ukraine-Kriegs und der möglichen Bedrohung durch Russland ihre jahrzehntelange Blockfreiheit auf und wurden Mitglied in der NATO.