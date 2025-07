CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ist dafür, die Amtszeit eines Bundeskanzlers oder einer Bundeskanzlerin auf zwei Legislaturperioden zu begrenzen. „Das ist nicht Parteimeinung, aber ich bin der Meinung, dass wir die Kanzlerschaft auf zwei Perioden begrenzen müssen, damit Parteien vital bleiben“, sagte er in der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“. Denn Parteien müssten immer einen Schritt weitergehen und er glaube, die Begrenzung würde der Demokratie guttun.

„Da habe ich immer schon meine Meinung gehabt, unabhängig von Frau Merkel“, sagte Linnemann. Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel war von 2005 bis 2021 im Amt und hatte damit vier Amtsperioden. Auch Helmut Kohl (CDU) war 16 Jahre im Amt (1982 bis 1998). In den USA etwa können Präsidenten nur für maximal zwei Amtszeiten ins Weiße Haus gewählt werden.

Merkel stellt heute ihre Memoiren mit dem Titel „Freiheit. Erinnerungen 1954 - 2021“ im Deutschen Theater in Berlin vor. Auf das Buch angesprochen, sagte Linnemann: „Ich glaube, dass das nicht nur legitim ist, sondern völlig in Ordnung. Es machen ja viele Politiker gerade nach so einer langen Zeit, dass man das noch mal aufschreibt.“ Er wolle, das Buch, wenn er Zeit habe, auch lesen.