Laut einem aktuellen Bericht der EU-Strafverfolgungsbehörde Europol ist die Terrororganisation PKK in mehrere kriminelle Aktivitäten in Europa verstrickt, darunter Drogenhandel und Menschenschmuggel. Dem Bericht vom Donnerstag zufolge generiert die PKK dadurch Gelder in Millionenhöhe für ihre Terroraktivitäten.

Der Europol-Bericht 2024 zur Terrorismuslage in der EU hebt hervor, dass ethno-nationalistische und separatistische Gruppen wie die PKK weiterhin in Europa aktiv sind. Nach den Angaben sind Mitglieder und Zellen der PKK das ganze Jahr über in den Bereichen Finanzbeschaffung, Rekrutierung, Ausbildung und Propaganda tätig.

„Ein Großteil der finanziellen Mittel der PKK stammt aus scheinbar legitimen Aktivitäten wie Spenden, Veranstaltungen und Mitgliedsbeiträgen, sowie aus kriminellen Handlungen wie Erpressung, Betrug, Schutzgelderpressung, Geldwäsche und Drogenhandel“, heißt es im Bericht.

Demnach sammelt die PKK jährlich unter dem Vorwand von „Kampagnen“ europaweit Millionen von Euro, die in Propaganda und Rekrutierung neuer Mitglieder fließen. Der Bericht weist darauf hin, dass insbesondere junge Kurden durch PKK-Propaganda seitens Aktivisten, Journalisten, Webseiten, Fernsehen, soziale Medien und Printmedien erreicht werden sollen. Einige der von der PKK genutzten Medien haben ihren Sitz in der EU.

Zudem gibt es Hinweise darauf, dass die PKK Personen entführt, um sie entweder in Konfliktgebiete zu verschleppen oder in EU-Terrorzellen einzusetzen. Im Jahr 2023 wurden laut Europol 25 Personen wegen separatistischen Terrorismus in der EU festgenommen, darunter neun mutmaßliche PKK-Mitglieder.

Der Bericht verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen sich die EU beim Umgang mit der PKK und anderen terroristischen Gruppierungen konfrontiert sieht.

PKK-Netzwerk in Europa

Die PKK gilt als eine der größten terroristischen Organisationen in Europa. Nach Angaben des Verfassungsschutzes ist die PKK trotz ihres Verbots die „mitgliederstärkste und schlagkräftigste Organisation im auslandsbezogenen Extremismus in Deutschland“. Ihre Anhänger organisieren europaweit Propaganda-Kundgebungen, bei denen es immer wieder zu Angriffen auf Sicherheitskräfte kommt.

Die Terrorgruppe verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von bislang rund 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein.