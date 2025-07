Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad will Türkiye seine seit 2012 geschlossene Botschaft in Damaskus am Samstag wiedereröffnen. Der vorläufige Geschäftsträger Burhan Köroğlu und die Botschaftsmitarbeiter seien am Freitag in die syrische Hauptstadt gereist, sagte Außenminister Hakan Fidan dem türkischen Sender NTV. „Die Botschaft wird morgen einsatzbereit sein.“ Köroğlu war am Donnerstag zum kommissarischen Geschäftsträger ernannt worden. Er war zuletzt türkischer Botschafter in Mauretanien.

Fidan hatte am Dienstag angekündigt, dass Türkiye seine Botschaft in Damaskus wiedereröffnen werde, sobald die Bedingungen dafür gegeben seien. Die Botschaft von Türkiye in der syrischen Hauptstadt war im März 2012, ein Jahr nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs, aufgrund der Sicherheitslage geschlossen worden.

Die Rebellengruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) und mit ihr verbündete Milizen hatten am vergangenen Sonntag die syrische Hauptstadt Damaskus eingenommen und den seit Jahrzehnten herrschenden Machthaber Assad gestürzt. Assad floh nach Angaben staatlicher russischer Medien nach Moskau.