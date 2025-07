Sympathisanten der Terrorgruppe PKK/YPG haben am Samstagnachmittag das ehemalige Konsulatsgebäude der Republik Türkiye in Frankfurt besetzt. Laut Polizei befanden sich zuletzt rund 40 PKK/YPG-Sympathisanten im Gebäude.

Der Vorfall folgt auf die Anti-Terror-Operation im Norden Syriens gegen den PKK-Ableger YPG. Ankara unterstützt die Kämpfer der Syrischen Nationalarmee (SNA) bei ihrer Offensive in den von der Terrorgruppe PKK/YPG besetzten Gebieten.

Die PKK/YPG-Sympathisanten brachten Symbole der Terrorgruppe an das Baugerüst an der denkmalgeschützten Villa in der Frankfurter Zeppelinallee an und randalierten vor Ort. Die Polizei hielt sich dabei zurück, was Kritik vonseiten der türkischstämmigen Community und internationalen Beobachtern hervorrief.