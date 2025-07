Syrien: Kämpfer sollen Teil staatlicher Armee werden

Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien endete vorerst auch der Dienst für Tausende Soldaten. HTS-Anführer al-Scharaa will bewaffnete Gruppierungen künftig in eine neue Armee integrieren und spricht sich für einen „Gesellschaftsvertrag“ aus.