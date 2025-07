In Magdeburg bleiben nach dem mutmaßlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt öffentliche Kultureinrichtungen in den kommenden Tagen geschlossen. Als Zeichen der Trauer bleiben alle städtischen Kultureinrichtungen, darunter das Theater, das Puppentheater und die Museen geschlossen, teilte die Stadt am Samstag mit. Die Schließung gelte für „die kommenden Tage“ – nähere Angaben machte die Stadt nicht.

Die Stadt kündigte außerdem an, vor dem Westportal der Magdeburger Johanniskirche eine Möglichkeit zu schaffen, um innezuhalten und somit in unmittelbarer Nähe des Tatorts trauern und Blumen niederlegen zu können. Samstagabend um 19 Uhr findet im Magdeburger Dom eine Gedenkstunde statt.

Bei dem Anschlag am Freitagabend fuhr ein Mann mit einem Auto in die Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Zwei Menschen wurden dabei getötet und mindestens 60 weitere verletzt. Der mutmaßliche Angreifer ist laut Polizei ein seit 2006 in Deutschland lebenden Arzt aus Saudi-Arabien. Er ist demnach als islamfeindlicher Hetzer bekannt.