Israel stürmt Kamal-Adwan- Krankenhaus

Israelische Streitkräfte haben am Freitag das belagerte Kamal-Adwan-Krankenhaus in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen gestürmt. Daraufhin wurde einer Patientengruppe angeordnet, bis zum Indonesischen Krankenhaus in Dschabalija halbnackt zu laufen. Einige Mitarbeiter des medizinischen Personals wurden verschleppt.