Das letzte bisher noch arbeitsfähige große Krankenhaus im Norden des Gazastreifens ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO nach einem israelischen Angriff vollständig geräumt. „Das Kamal-Adwan-Krankenhaus ist jetzt leer“, sagte ein WHO-Sprecher am Samstag in Genf.

Die letzten noch verbliebenen 15 Patienten, 50 Pfleger und 20 weitere Mitarbeiter seien am Freitagabend in das Indonesische Krankenhaus im Gazastreifen gebracht worden. Dieses verfüge jedoch nicht über die notwendige Ausrüstung und Material zu einer angemessenen Versorgung der Patienten, warnte die WHO. Die Organisation äußerte sich „entsetzt“ über den israelischen Kampfeinsatz im Krankenhaus und beklagte, sie habe keinen Kontakt mehr zu dem Krankenhausleiter.

Die israelische Armee nahm nach eigenen Angaben 240 Personen fest, darunter auch der Krankenhausdirektor Hossam Abu Safijeh. Er wurde demnach anschließend verhört.

Israels Militär hatte im Laufe des Vernichtungsfeldzuges in Gaza bereits zahlreiche Krankenhäuser zerstört und behauptet, sie dienten als Verstecke für Widerstandskämpfer. Die vermeintlichen Belege der israelischen Seite werden international angezweifelt und als Vorwand zur Zerstörung der medizinischen Infrastruktur bewertet.

Das Gesundheitsministerium in Gaza äußerte sich besorgt über die Festnahme von Safijeh. Einige am späten Freitagabend freigelassene Mitarbeiter des Krankenhauses hätten berichtet, er sei von israelischen Soldaten drangsaliert worden.

Zudem warnte das Ministerium vor den katastrophalen Bedingungen für die Patienten, die auf Befehl des israelischen Militärs aus dem Kamal-Adwan-Krankenhaus zwangsevakuiert wurden.

Israelischer Vernichtungskrieg in Gaza

Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet.

Israel stoppte die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom und startete zugleich massive Luftangriffe. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein.

Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel behindert. Mehr als eine Million Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. Mittlerweile ist die Infrastruktur in Gaza fast komplett zerstört und es gibt kaum noch unbeschädigte Gebäude. UN-Organisationen bezeichnen die humanitäre Lage vor Ort als katastrophal.

Von den 36 Krankenhäusern in Gaza sind nur noch wenige teilweise in Betrieb. Zudem leidet laut Hilfsorganisationen ein Großteil der rund zwei Millionen Menschen an Infektionskrankheiten, die aktuell nicht behandelt werden können.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 45.400 Menschen getötet und mindestens 108.000 weitere verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Todesopfer handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder. Zudem sollen rund 10.000 Palästinenser von israelischen Soldaten verschleppt worden sein.