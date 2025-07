Bei der Explosion eines Tesla Cybertruck vor einem Hotel des künftigen US-Präsidenten Donald Trump in Las Vegas ist am Mittwoch ein Mensch getötet worden. Sieben weitere Menschen seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei der Casino-Metropole im US-Bundesstaat Nevada mit. Laut US-Präsident Joe Biden prüfen die Behörden einen möglichen Zusammenhang mit der Auto-Attacke in New Orleans mit mindestens 15 Toten. Konkrete Hinweise darauf gebe es bislang nicht, sagte er.

Bei der Untersuchung des Vorfalls in Las Vegas werde auch überprüft, „ob es irgendeine mögliche Verbindung mit dem Angriff in New Orleans gibt“, sagte Biden in einer kurzen Rede in seiner Residenz in Camp David nahe Washington. Bislang gebe es aber keine entsprechenden Hinweise. Zuvor hatte der scheidende US-Präsident als Reaktion auf die Explosion in Las Vegas angeordnet, falls nötig Hilfen der Bundesbehörden bereitzustellen.

„Wir denken, dass es ein isolierter Vorfall ist“, erklärte Jeremy Schwartz von der US-Bundespolizei FBI. Es sei nicht davon auszugehen, „dass da draußen eine Reihe von Leuten das unterstützt oder dabei geholfen hat“.

Der Sheriff von Las Vegas, Kevin McMahill, sagte, das Tesla-Fahrzeug sei vor den gläsernen Eingang des Trump International Hotels vorgefahren, als sich eine „große Explosion“ ereignet habe. Das Fahrzeug war demnach mit großen Feuerwerkskörpern und Benzinkanistern beladen gewesen.

Die Form des Cybertruck habe es „ermöglicht, den Schaden einzudämmen“, sagte McMahill. Die Detonationswelle sei nach oben gestiegen. Auf dem Video des Vorfalls sei zu sehen, dass durch die Explosion nicht einmal die Glastüren des Hotels zu Bruch gegangen seien.

Das vor dem Hoteleingang stehende graue Vehikel - eine Art Pickup - war den Videoaufnahmen zufolge in Flammen aufgegangen. Es folgten kleinere Explosionen wie bei einem Feuerwerk. Dichter Rauch stieg über dem Fahrzeug auf. Das Hotel wurde laut McMahill evakuiert.

Chef des Elektroautobauers Tesla ist der Milliardär Elon Musk, den Trump zu seinem Sonderberater gemacht hat. Der Unternehmer schrieb in seinem Onlinedienst X, die Explosion sei „durch einen sehr großen Feuerwerkskörper und/oder eine Bombe auf der Ladefläche des gemieteten Cybertrucks“ verursacht worden. Sie habe „nichts mit dem Fahrzeug selbst zu tun“ gehabt.

Dessen „Telemetriegeräte“ seien zum Zeitpunkt der Explosion ausnahmslos „positiv“ gewesen. Mit „Telemetrie“ wird die automatische Messung und drahtlose Übertragung von Daten bezeichnet. Der Cybertruck ist ein drei Tonnen schweres futuristisches Fahrzeug, das in Europa nicht zugelassen ist. In einer ersten Reaktion auf die Explosion hatte Musk geschrieben: „So etwas haben wir noch nie gesehen.“

Musk hatte den Rechtspopulisten Trump im Wahlkampf mit mehr als 270 Millionen Dollar (260,8 Millionen Euro) unterstützt und wurde von diesem zum Sonderberater ernannt, um für eine drastische Reduzierung der Kosten im Regierungsapparat und einen deutlichen Abbau beim Personal zu sorgen. Am 20. Januar tritt Trump seine zweite Amtszeit als US-Präsident an.

Der Explosion in Las Vegas war eine folgenschwere Auto-Attacke in New Orleans vorausgegangen, bei der in der Silvesternacht mindestens 15 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden waren. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei getötet.

Sheriff McMahill nahm auf den Angriff in New Orleans Bezug, stellte aber keinen Zusammenhang her. Bislang gebe es keine Hinweise auf Verbindungen zu Extremisten wie bei dem Anschlag in New Orleans, sagte er.

Allerdings sei in Las Vegas ein Tesla explodiert „und wir wissen, dass Elon Musk mit dem gewählten Präsidenten Trump zusammenarbeitet, und es war der Trump Tower“, fügte McMahill hinzu. „Also gibt es offensichtlich Dinge, über die man besorgt sein muss, und wir schauen uns das weiterhin an.“ Der Sheriff versicherte, die Behörden in Las Vegas hätten alle Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet, „damit unsere Stadt sicher bleibt“.

Die Tat in New Orleans wurde von den Behörden als Terroranschlag eingestuft. Begangen wurde sie demnach von dem früheren US-Soldaten Shamsud-Din Jabbar. In seinem Pickup wurde eine Flagge der Terrororganisation Daesh gefunden. Außerdem hatte er laut Biden wenige Stunden vor der Tat Videos in Onlinenetzwerken veröffentlicht, die darauf hindeuteten, dass er vom Daesh „inspiriert“ gewesen sei.

McMahill sagte auf Nachfrage zu der Explosion in Las Vegas, es gebe „keinerlei Hinweis“ auf einen Bezug zur Terrororganisation Daesh. Es sei keine sichtbare Daesh-Flagge gefunden worden, wie es in New Orleans der Fall war, fügte der Sheriff hinzu.