AfD-Chefin Alice Weidel hat ihre Partei vom Nationalsozialismus abgegrenzt. „Er war ein sozialistischer, kommunistischer Typ“, sagte Weidel am Donnerstag in einem im Onlinedienst X geführten Gespräch mit dem US-Unternehmer Elon Musk über Adolf Hitler. „Wir sind das genaue Gegenteil, wir sind eine libertäre konservative Partei“, sagte die Chefin der in Teilen rechtsextremen Partei.

Als Musk die AfD-Chefin in dem auf Englisch geführten Gespräch zu ihrer Haltung gegenüber Israel befragte, antwortete Weidel, der Nahostkonflikt sei sehr kompliziert. „Und um ehrlich zu sein, wollte ich Sie nach einer möglichen Lösung fragen, weil ich keine Lösung sehe.“

Musk wollte dann noch wissen, ob sie das Existenzrecht Israels unterstütze, woraufhin Weidel antwortete: „Ja, selbstverständlich.“ Dann behauptete sie, dass ihre Partei „die einzige Beschützerin jüdischer Menschen in Deutschland“ sei. Alle anderen Parteien hätten Millionen von Menschen ins Land gelassen, und so gebe es „ein großes Potenzial für antisemitische Straftaten“.