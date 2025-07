Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den Behörden im von den Demokraten regierten Kalifornien „Unfähigkeit“ im Umgang mit den verheerenden Waldbränden in und um Los Angeles vorgeworfen. Die Feuer wüteten noch immer in der Millionenmetropole, beklagte der Republikaner am Sonntag auf seiner Onlineplattform Truth Social. „Die unfähigen Politiker haben keine Ahnung, wie sie gelöscht werden können.“

Bei den Bränden handele es sich um „eine der schlimmsten Katastrophen“ in der US-Geschichte, erklärte Trump weiter. „Tausende von prächtigen Häusern sind verschwunden, und viele weitere werden bald verloren sein. Überall ist der Tod zu sehen.“ Doch die Behörden bekämen es einfach nicht hin, die Feuer zu löschen. „Was stimmt nicht mit ihnen?“, fragte Trump, der in gut einer Woche sein Amt antritt.

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom wies die Kritik und Trumps „Beleidigungen“ in einem Fernsehinterview zurück - und forderte den Republikaner zugleich erneut zu einem Besuch des Katastrophengebiets auf.

„Ich habe ihn aufgefordert, herzukommen und sich selbst ein Bild zu machen“, sagte Newsom im Sender NBC News. Er wolle Trump eine „offene Hand“ reichen, keine „geschlossene Faust“. Bisher habe Trump aber nicht auf die Einladung reagiert.

Trump macht seit Tagen die Regierung Kaliforniens für die Brandkatastrophe verantwortlich. Unter anderem behauptet der designierte Präsident fälschlicherweise, der gegenwärtige Wassermangel in der Region sei eine Folge der kalifornischen Umweltpolitik.

Derzeit wüten in und um die US-Westküstenmetropole fünf verschiedene Brände. Sie waren seit Dienstag ausgebrochen und wurden durch starken Wind angefacht. Mehr als 150.000 Menschen mussten in den vergangenen Tagen ihre Häuser verlassen, unter ihnen zahlreiche Hollywood-Stars und andere Prominente.

Zuletzt hatten sich die Brände in Teilen der Metropolregion trotz des unermüdlichen Einsatzes der Feuerwehrleute erneut ausgeweitet, unter anderem in Richtung des dicht besiedelten Tals San Fernando Valley. Laut jüngsten offiziellen Angaben starben bislang mindestens 16 Menschen. Den neuesten Zahlen der Brandschutzbehörde Cal Fire zufolge wurden bislang etwa 12.000 Gebäude zerstört.