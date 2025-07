Die israelische Regierung hat einem Waffenstillstand sowie einem Gefangenenaustausch mit der Hamas zugestimmt, wie TRT World berichtet. TRT World-Reporter Mohammad Al-Kassim meldete am Freitagabend aus dem besetzten Ost-Jerusalem, dass die Mehrheit der israelischen Minister den Deal unterstützte.

„Es war ein schwer erkämpfter Erfolg für Premierminister Benjamin Netanjahu, der am Tag in der Sicherheitskabinettsitzung intensiv daran arbeiten musste, die Zustimmung seiner Minister für diesen Deal zu gewinnen – was ihm letztlich gelang“, erklärte Al-Kassim.

Die Entscheidung der israelischen Regierung folgte wenige Stunden nach der Billigung des Abkommens durch das Sicherheitskabinett, ein Gremium hochrangiger Minister.

Das Abkommen stellt einen Durchbruch dar, da die Verhandlungen beider Seiten zuvor letzte Streitpunkte klären konnten. Die doppelte Zustimmung – zuerst durch das Sicherheitskabinett, anschließend durch die gesamte Regierung – könnte ein Signal für eine mögliche Entspannung der Lage in Gaza sein.