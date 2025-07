Abbas: Autonomiebehörde bereit für „volle Verantwortung“ in Gaza

Die Palästinensische Autonomiebehörde will in Gaza die Kontrolle übernehmen. Auch die Hamas soll bereit sein, zivile Angelegenheiten an eine palästinensische Entität zu übergeben. Doch die Haltung Israels dazu war in der Vergangenheit eindeutig.